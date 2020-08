Coronavirus, picco di contagi? L’infettivologo Bassetti spiega perché “non dobbiamo preoccuparci delle oscillazioni quotidiane” (Di lunedì 10 agosto 2020) “Continua il grido “al lupo al lupo” da parte della stampa italiana. Oggi un importante quotidiano ha dedicato le prime 7 pagine al Covid- stile post- crollo ponte Morandi o post-terremoto. Titoli: “picco di contagi tra i giovani. Situazione incontrollata. Seconda ondata anche in Italia.” Cosa è successo?“: a fare chiarezza, in un post su Facebook pubblicato ieri, è Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova. L’infettivologo spiega: “È cresciuto il numero assoluto dei positivi. Cosa intendiamo per positivi? Alcuni con pochi sintomi e il 95% di asintomatici. Non che gli asintomatici non trasmettano il VIRUS, sia chiaro, ma rispetto a chi manifesta tosse, febbre e problemi respiratori ha un ... Leggi su meteoweb.eu

