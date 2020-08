Coronavirus, OMS: “Questa settimana arriveremo a 20 milioni di casi e 750mila morti” (Di lunedì 10 agosto 2020) “Questa settimana arriveremo a 20 milioni di casi di Coronavirus e 750.000 morti. Dietro questi numeri c’è un grandissimo dolore e una grandissima sofferenza. Ma c’è anche la speranza di ribaltare la situazione. Non è mai troppo tardi“: lo ha affermato il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus, in occasione di un briefing sulla pandemia.L'articolo Coronavirus, OMS: “Questa settimana arriveremo a 20 milioni di casi e 750mila morti” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Oms: i contagi tra i bimbi aumentati di sette volte. Tra gli adolescenti di sei volte #ANSA - fattoquotidiano : Coronavirus, Oms: “Il mondo spende miliardi contro il terrorismo, investa per prepararsi alle pandemie” - RaiNews : #coronavirus Oms, contagi tra bambini aumentati di sette volte. Superati 19 milioni di casi nel mondo - diegorispoli : ?? #lastampa #news Coronavirus mondo, lOms avverte: tra i bambini casi moltiplicati per sette #ultimora #today… - aibipres : #Coronavirus I casi nel mondo hanno ormai superato i 19 milioni e solo in #Africa sono già oltre il milione #OMS… -