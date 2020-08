Coronavirus, oggi in Italia 4 morti e 259 nuovi casi: quasi tutti asintomatici, la situazione resta confortante [DATI] (Di lunedì 10 agosto 2020) I DATI sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 4 morti, 150 guariti e 259 nuovi casi su 26.432 tamponi. oggi è risultato positivo lo 0,97% dei test processati. Le Regioni con il più alto numero di unovi casi giornalieri sono Emilia Romagna (39), Lazio (38), Sicilia (32) e Lombardia (31). Nessun nuovo caso positivo soltanto in Friuli Venezia Giulia, Basilicata e Molise. Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 250.825 casi totali 35.209 morti 202.248 guariti Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 13.368, così suddivisi: 779 (+16) ricoverati ... Leggi su meteoweb.eu

