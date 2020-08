Coronavirus oggi 10 agosto in Lombardia: i dati del bollettino (Di lunedì 10 agosto 2020) I contagi di Coronavirus oggi in Lombardia secondo i dati del bollettino della Regione: oggi 31 nuovi positivi e nessun decesso Il bollettino specifica che tra i nuovi 31 casi 6 sono debolmente positivo e uno è stato trovato dopo test sierologico. Sono stati effettuati 9.343 tamponi, per un totale complessivo di 1.374.709. Aumentano di 72 unità i guariti. Sono stabili i ricoverati in terapia intensiva che sono nove mentre diminiscono gli ospedalizzati che sono a quota 150, meno 5 rispetto a ieri. L'articolo proviene da nextQuotidiano. Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo, Oms: “Virus non stagionale, senza misure nuove ondate” Fanpage.it Puglia Bollettino epidemiologico del 10 agosto - 26 nuovi casi - dichiarazioni dei DG d Bari, Foggia e Lecce

BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO 10 AGOSTO 2020 CON DICHIARAZIONI DG ASL BA SANGUEDOLCE, DG ASL FG PIAZZOLLA E DG ASL LE ROLLO. Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore ...

BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO 10 AGOSTO 2020 CON DICHIARAZIONI DG ASL BA SANGUEDOLCE, DG ASL FG PIAZZOLLA E DG ASL LE ROLLO. Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore ...