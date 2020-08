Coronavirus, nuova autocertificazione: come si compila e quando serve (Di lunedì 10 agosto 2020) Notizia certificata e riportata da IlRestodelCarlino.it – Il desiderio di far visita ai propri parenti in ospedale o in strutture residenziali per anziani e disabili, è sacrosanto. Per evitare o limitare file, e quindi possibili assembramenti, l’Ausl Romagna ha predisposto un'autocertificazione per l'accesso. E chiede di compilare a casa i moduli di accesso alle strutture ospedaliere in modo da arrivare già col documento pronto. La presentazione di un’autodichiarazione che attesti di non essere sottoposti al regime della quarantena o dell’isolamento fiduciario, (Continua...) né di essere rientrati da meno di 14 giorni da alcuni Paesi esteri, è richiesta infatti da una ordinanza della Regione Emilia Romagna, finalizzata al massimo contenimento e ... Leggi su howtodofor

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuova La profezia del bambino prodigio che aveva previsto il coronavirus: “Nuova catastrofe nel 2021” Il Fatto Quotidiano Covid, 463 nuovi casi e 2 decessi nelle ultime 24 ore

Al 9 agosto, il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus che causa il Covid-19 è di 250.566, con un incremento rispetto all’8 agosto di 463 nuovi casi. Lo rende noto il ministero della ...

Cuneo, nuovo direttivo per la Consulta Giovanile del Comune: Gabriele Gaetano Fronzè nominato presidente

I nuovi membri, che rimarranno in carica per un anno ... Oltre a riproporre i progetti già pianificati e annullati a causa del Coronavirus, è nostra intenzione indirizzare la Consulta su temi come il ...

