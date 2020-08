Coronavirus, nove ragazzi di Ostia e Fiumicino positivi dopo il viaggio a Malta. Psicosi al pronto soccorso (Di lunedì 10 agosto 2020) Sono tutti di Ostia e Fiumicino i nove ragazzi romani risultati positivi al dopo essere tornati da una vacanza a Malta . La notizia ha causato una Psicosi tra i residenti, che hanno affollato il ... Leggi su leggo

infoitinterno : Coronavirus Vercelli: altri nove casi - CaporaleLuca : Coronavirus, 26 nuovi casi in Puglia nelle ultime 24 ore, nove in provincia di Foggia. Piazzolla: “Situazione sotto… - infoitinterno : CORONAVIRUS / 439 - Vercelli, nuovo picco di contagi: 48 in nove giorni - Uno sciame infettivo da monitorare tempes… - news24_city : Coronavirus, stabili i nuovi contagi: altri nove casi di positività nelle ultime 24 ore - news24_city : Coronavirus, stabili i nuovi contagi: altri nove casi di positività nelle ultime 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nove Coronavirus nel Lazio, 38 nuovi casi: nove vengono dall'estero Il Messaggero Covid, in Sicilia la lenta avanzata del virus con 32 attuali positivi (dati del 10 agosto)

Il coronavirus in Sicilia avanza di pochi casi. Rispetto a ieri, quando i positivi risultavano essere 29, oggi secondo i dati del Ministero della Salute c'è stata, nelle ultime 24 ore, una crescita di ...

Coronavirus nel Lazio, 38 nuovi casi: nove vengono dall'estero

Sono 38 i nuovi casi di coronavirus nel Lazio. Di questi, 13 provengono dal Centro accoglienza Mondo Migliore di Rocca di Papa e nove sono di importazione. Si tratta di giovani di rientro dalle vacanz ...

Il coronavirus in Sicilia avanza di pochi casi. Rispetto a ieri, quando i positivi risultavano essere 29, oggi secondo i dati del Ministero della Salute c'è stata, nelle ultime 24 ore, una crescita di ...Sono 38 i nuovi casi di coronavirus nel Lazio. Di questi, 13 provengono dal Centro accoglienza Mondo Migliore di Rocca di Papa e nove sono di importazione. Si tratta di giovani di rientro dalle vacanz ...