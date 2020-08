Coronavirus, non attuare il lockdown ha salvato l’economia della Svezia insieme all’aspetto psicologico: gli svedesi non avevano paura di uscire (Di lunedì 10 agosto 2020) Mentre parte dell’Europa è alle prese con un’insorgenza di nuovi focolai di Covid-19, soprattutto Spagna, Francia e Belgio, è impossibile non notare come ci sia un Paese che, adottando un approccio completamente diverso dalla maggior parte dei Paesi, sia riuscito ad abbattere il Coronavirus, senza incappare in una ripresa dei contagi: la Svezia. I dati sul Paese scandinavo parlano chiaro: dopo il picco nel mese di giugno, la curva dei nuovi casi giornalieri ha intrapreso una costante discesa, senza presentare finora focolai degni di nota, così come la curva dei decessi giornalieri, che ha raggiunto il picco ad inizio aprile, per raggiungere 1-2 vittime al giorno o anche zero vittime da fine luglio. La Svezia è presto diventata un “caso” durante la pandemia per il modo in cui ha ... Leggi su meteoweb.eu

