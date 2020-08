Coronavirus, netto calo dei contagi: 259 nuovi positivi in Italia (Di lunedì 10 agosto 2020) Roma, 10 ago – Una nuova ondata provocata dai giovani rientrati dalle vacanze all’estero? Assolutamente no, in Italia nonostante gli sgradevoli allarmismi, al momento il Coronavirus frena e i numeri tornano ad essere nella media delle ultime settimane. I nuovi positivi di oggi sono infatti 259, molti meno dunque rispetto ai 463 rilevati ieri. I dati del ministero della Sanità fotografano dunque una situazione stabile, anche per quanto riguarda il numero di decessi quotidiani che resta fortunatamente basso. Oggi sono infatti 4 le vittime registrate, per un totale di 35.209 morti in Italia. Mentre i guariti di oggi sono 150. Complessivamente, dopo aver contratto il Coronavirus, in Italia sono guariti 202.248 persone. Terapia intensiva: 46 pazienti in ... Leggi su ilprimatonazionale

