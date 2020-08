Coronavirus nel mondo, Parigi: mascherine nelle zone turistiche all’aperto (Di lunedì 10 agosto 2020) Continua l’emergenza Coronavirus nel mondo, con Parigi che impone le mascherine anche nelle zone turistiche all’aperto. Scoppia l’allerta in Venezuela. La pandemia da Covid-19 continua a mettere paura a tutto il pianeta. Infatti ad oggi, il Coronavirus ha ucciso 730mila persone in tutto il mondo e non è ancora chiaro quando riusciremo ad avere un … L'articolo Coronavirus nel mondo, Parigi: mascherine nelle zone turistiche all’aperto proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

fanpage : Cuneo, 6 ragazzi positivi dopo il viaggio premio in Croazia - repubblica : Coronavirus nel mondo, seconda ondata in Spagna. Madrid è la più colpita [aggiornamento delle 09:48] - fattoquotidiano : CORONAVIRUS: LA SITUAZIONE NEL RESTO DEL MONDO Gli Stati Uniti sfiorano i 5 milioni di contagi, ma il focolaio dell… - baratto_m : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo: mascherine all'aperto a Parigi. Stato di allerta prolungato in Venezuela [aggiornamento delle 08:33]… - AngeloCastro81 : #coronavirus #coronavirusitalia dati di stamattina. raggiunti oggi i 20 milioni di casi nel mondo -