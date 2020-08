Coronavirus nel Lazio, raddoppiano i contagi nelle ultime 24 ore: su 38 positivi 22 vengono dall’estero. Ecco la mappa Comune per Comune (Di lunedì 10 agosto 2020) «nelle ultime 24 ore registriamo 38 casi e zero decessi. Di questi ventidue sono casi di importazione: otto i casi di rientro dalla Romania, un caso da India, un caso da Croazia, un caso da Ucraina, uno da Thailandia, uno da Ibiza e uno da Russia. Per quanto riguarda il cluster della comitiva dei ragazzi dai 17 ai 19 anni di rientro da Malta sono 8 i casi positivi su 10, tutti i contatti stretti sono stati individuati e isolati. Voglio rivolgere un appello alla massima attenzione e al rispetto delle misure di prevenzione, non bisogna abbassare la guardia e utilizzare la mascherina sempre». Sono queste le parole di Alessio D’Amato, Assessore alla Sanità della Regione Lazio. La situazione nelle Asl del Lazio Nella Asl Roma 1 sono sei i casi nelle ... Leggi su ilcorrieredellacitta

