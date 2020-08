Coronavirus nel Lazio, 38 nuovi casi nelle ultime 24 ore. D’Amato: ‘Siamo circondati da Paesi a maggiore incidenza del virus’ (Di lunedì 10 agosto 2020) Sono 38 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Di questi, 13 casi provengono dal centro d’accoglienza Mondo Migliore di Rocca di Papa, mentre 9 sono contagi di importazione. Nel dettaglio: due casi da Ibiza, due casi da Malta, due casi da Ucraina, due casi da Pakistan e uno dalla Romania. Coronavirus nel Lazio: il bollettino del 10 agosto Asl Roma 1: 2 nuovi casi. Sono entrambi trattati a domicilio e hanno un link a casi già noti ed isolati; Asl Roma 3: 10 nuovi casi. Tra questi: un uomo di 47 anni di rientro da una ... Leggi su ilcorrieredellacitta

