Coronavirus nel Lazio, 38 nuovi casi e un decesso. L'assessore D'Amato: 'Siamo circondati da Paesi a maggiore incidenza del virus'. (Di lunedì 10 agosto 2020) Coronavirus nel Lazio si registrano oggi 38 nuovi casi positivi al Covid-19 , di cui 9 di importazione: in particolare, due casi di rientro da Ibiza, altri due da Malta, due dall'Ucraina, due dal ... Leggi su leggo

Agenzia_Ansa : #Oms superati i 20 milioni di casi nel mondo. 'Il Covid non è stagionale, se si allenta la guardia ritorna'. Plauso… - RegLombardia : #LNews nessun decesso, aumentano ‘Guariti e dimessi’ (+72), calano i ricoveri. A Como, Lecco, Sondrio e Varese si r… - rtl1025 : ?? 'Sono positivo al #coronavirus': lo annuncia Antonio #Banderas sui suoi profili social nel giorno in cui compie 6… - Guli__1979 : #Coronavirus: alla riapertura delle scuole ci sarà un supporto psicologico per i ragazzi. Nel caso di un secondo… - X12RED : @BlackWolf2069 @Tg3web -