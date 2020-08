Coronavirus nel Lazio, 13 nuovi casi in un centro di accoglienza: ecco dove (Di lunedì 10 agosto 2020) Sono 13 i nuovi casi di Coronavirus registrati dall’Asl Roma 6. Tutti i 13 casi sono stati riscontrati all’interno del CAS Mondo Migliore di Rocca di Papa. Al momento – come rende noto l’Unità di Crisi della Regione Lazio – la situazione è sotto controllo. La struttura Mondo Migliore di Rocca di Papa con un’ordinanza emessa dal vicesindaco è stata isolata. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

