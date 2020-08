Coronavirus negli Usa, tutte le barche sul mare della pandemia (Di lunedì 10 agosto 2020) “Siamo tutti nella stessa tempesta ma ovviamente non siamo tutti nella stessa barca”. Ecco come David Saunders, il Direttore dell'Ufficio di Equità Sanitaria della Pennsylvania, ha spiegato la differenza degli effetti del Covid-19 sui diversi gruppi etnici e sociali in America. La pandemia ha colpito tutti i segmenti della società ma ovviamente i più poveri e i gruppi minoritari sono stati puniti più severamente.All'inizio della pandemia si credeva che i focolai si sarebbero concentrati su alcune regioni degli Stati Uniti. Il Nordest ha avuto effetti devastanti ma nelle ultime settimane gli Stati del Sud, quelli dell'Ovest e adesso anche nel Midwest ne risentono di più. Il problema è stato aggravato dalla politica nazionale largamente assente che ha ... Leggi su ilfogliettone

ilpost : Ad alcuni animali negli zoo mancano le persone - TgrRai : #coronavirus #carceri. Sono 287 i casi di contagio negli istituti di pena italiani al 7 luglio, ultimo dato disponi… - Agenzia_Ansa : Negli #Stati Uniti il coronavirus ha fatto 2.000 morti nelle ultime 24 ore, la prima volta dopo tre mesi. E' quanto… - Bukaniere : RT @paoloigna1: Che il #covid19 non colpisca gli adolescenti non sembra un'affermazione confermata dai numeri, almeno negli #USA Live updat… - paoloigna1 : Che il #covid19 non colpisca gli adolescenti non sembra un'affermazione confermata dai numeri, almeno negli #USA Li… -