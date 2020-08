Coronavirus, lockdown e mascherine: quale lezione ci ha insegnato? (Di lunedì 10 agosto 2020) “Il COVID-19, la prima pandemia severa nell’era del mondo globalizzato, ha stravolto non solo la salute, ma anche la vita sociale ed economica di tutti il Mondo. Con l’aumento dei contagi e la paura di una seconda ondata, ci si chiede quale futuro ci aspetti ora. Per capirlo è utile comprendere i dati che abbiamo a disposizione che sembrano – per fortuna – sottolineare come ci siano ampi gruppi della popolazione in grado di reagire al virus senza conseguenze gravi. Altre fasce della popolazione sono invece veramente a rischio. Certamente se il primo lockdown ha gettato in crisi il modello economico, un secondo lockdown produrrebbe effetti devastanti che non possiamo permetterci. La lezione del passato recente dovrebbe così rendere evidenti alcuni punti focali da ... Leggi su meteoweb.eu

MediasetTgcom24 : Dramma coronavirus in Libia, nuovo picco di contagi: scatta lockdown #coronavirus - VittorioSgarbi : #coronavirus A tutti i multati: fate ricorso. È stato un abuso di potere! - crocerossa : Non potendo restare a casa durante il lockdown si è creata una situazione paradossale per chi una casa non ce l'ha.… - Valenti83717933 : RT @MediasetTgcom24: Dramma coronavirus in Libia, nuovo picco di contagi: scatta lockdown #coronavirus - AleRepossi : Abbonamenti non utilizzati durante il #lockdown, #Trenord rimborserà con un voucher. Le domande dovranno essere ino… -