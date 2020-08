Coronavirus, l’epidemiologa: “I casi in Italia aumenteranno, ecco perché” (Di lunedì 10 agosto 2020) Coronavirus, i positivi torneranno ad aumentare in Italia. Lo assicura l’epidemiologa Stefana Salmaso ai microfoni de La Repubblica, indicando un motivo preciso che dà la quasi certezza di questo verdetto. Coronavirus, i casi in Italia purtroppo sono destinati ad aumentare ancora. Lo assicura Stefana Salmaso, epidemiologa, intervenuta quest’oggi ai microfoni de La Repubblica. Il motivo? … L'articolo Coronavirus, l’epidemiologa: “I casi in Italia aumenteranno, ecco perché” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

