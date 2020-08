"Coronavirus, l'epidemia nel sud Italia? La fuga da Milano colpa imperdonabile" (Di lunedì 10 agosto 2020) Il governatore della Calabria Jole Santelli attacca il Governo: "L'assalto ai treni a Milano imperdonabile: chiudendo la Lombardia l'epidemia sarebbe stata circoscritta" Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani

Affaritaliani : 'Coronavirus, l'epidemia nel sud Italia? La fuga da Milano colpa imperdonabile' - silviagatti8 : Epidemia COVID-19 Aggiornamento nazionale 4 agosto 2020 – ore 14:00 DATA PUBBLICAZIONE: 7 AGOSTO 2020 Prodotto dall… - ottovanz : RT @agensir: #Coronavirus #Covid19. Servono alleanze educative per far fronte alla sfida culturale posta dall'epidemia e parlare ai #giovan… - CarlottaMiller_ : RT @agensir: #Coronavirus #Covid19. Servono alleanze educative per far fronte alla sfida culturale posta dall'epidemia e parlare ai #giovan… - agensir : #Coronavirus #Covid19. Servono alleanze educative per far fronte alla sfida culturale posta dall'epidemia e parlare… -