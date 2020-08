Coronavirus, l’Ecdc: “In Italia e nell’Ue inaspettato crollo del morbillo durante la pandemia” (Di lunedì 10 agosto 2020) I primi 5 mesi dell’anno – da gennaio a maggio – sono solitamente considerati dagli esperti come “l’alta stagione del morbillo”. Ma quest’anno, complice la pandemia di Covid-19, non è stato così in Italia e in generale in Europa. Anche questa malattia sembra essere andata in lockdown. Dai dati dell’Ecdc (Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie) in un report pubblicato su ‘Eurosurveillance’ emerge “nel 2020 un’interruzione inaspettata nella dinamica dell’epidemia di morbillo”. “Tra il 1 gennaio e il 31 maggio di quest’anno sono stati segnalati all’Ecdc 1.917 casi di morbillo (1.246 confermati, 390 probabili, 276 possibili e 5 sconosciuti)” in 30 Paesi inclusi nella ... Leggi su meteoweb.eu

