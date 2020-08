Coronavirus, le ultime news dal Mondo: 19 milioni di contagi totali, in Cina decine di casi dall’estero (Di lunedì 10 agosto 2020) Sono ben 19.861.683 i contagi totali di Coronavirus nel Mondo: è quanto riporta la Johns Hopkins University nell’ultimo aggiornamento. Le vittime a livello globale sono salite a 731.326, mentre le guarigioni sono 12.115.825. In Cina i nuovi casi trasmessi localmente sono scesi a soli 14 nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dalla Commissione sanitaria nazionale. Sono invece 35 i casi portati nel Paese da viaggiatori cinesi provenienti dall’estero. Tutti i casi di trasmissione locale si sono verificati nella regione nord-occidentale dello Xinjiang, la cui città principale Urumqi è il centro dell’ultimo focolaio. Gli ospedali cinesi stanno attualmente curando 802 persone per Covid-19, 41 ... Leggi su meteoweb.eu

