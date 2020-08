Coronavirus Lazio, aumentano i casi: ecco il dettaglio delle ultime ore, tra rientri dall’estero e centri estivi (Di lunedì 10 agosto 2020) Nelle ultime 24 ore le Asl hanno registrato ulteriori casi. Tra questi ci sono 2 contagi di rientro da Ibiza, 2 ragazze di Fondi, 2 suore e una maestra al centro estivo di Rieti. Non bisogna abbassare la guardia e mantenere alto il livello di attenzione. Lo rende noto l’Unità di Crisi della Regione Lazio. Leggi anche: Coronavirus, nel Lazio preoccupano i viaggi all’estero. Zingaretti: ‘Presto test obbligatori per chi torna da Paesi ad alta incidenza’ Coronavirus Lazio, aumentano i casi: ecco il dettaglio delle ultime ore, tra rientri dall’estero e centri estivi su Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

