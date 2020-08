Coronavirus, l’allarme dell’Oms: “Virus non è stagionale. Ogni volta che si allenta la pressione, ritorna” (Di lunedì 10 agosto 2020) Questo virus “non si sta dimostrando stagionale. Se si allenta la pressione, ritorna. Potete chiamarla seconda ondata, secondo picco, nuova fiammata, come volete. Il punto è che Ogni volta che si allenta la pressione, il virus ritornerà“. A sottolinearlo durante la consueta conferenza stampa da Ginevra è stato Mike Ryan, capo delle emergenze sanitarie dell’Organizzazione mondiale della sanità. Alla domanda se una seconda ondata in Europa sia possibile, ha risposto che “avremo nuove ‘fiammate‘” di Covid-19. È “inevitabile“. La chiave, ribadisce Ryan, è dunque “sopprimere, sopprimere, sopprimere”. Anche rispetto a quanto sta accadendo in questi giorni cruciale ... Leggi su ilfattoquotidiano

