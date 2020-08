Coronavirus, l’allarme dell’Oms: «Questa settimana arriveremo a 20 milioni di casi e 750mila morti» (Di lunedì 10 agosto 2020) «C’è anche la speranza di ribaltare la situazione. Non è mai troppo tardi». L’Italia e l’Europa hanno passato la fase più dura dell’epidemia di Coronavirus e ora, fra focolai e nuove norme di sicurezza, stanno cercando di sventare il suo ritorno. In altri Paesi invece il Covid-19 è tutt’altro che un ricordo, tanto che il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) Tedros Ashanom Ghebreyesus nel briefing con la stampa ha spiegato cosa prevedono i grafici sull’evoluzione del contagio per i prossimi giorni: «Questa settimana arriveremo a 20 milioni di casi di Coronavirus e 750mila morti. Dietro questi numeri ... Leggi su open.online

