Coronavirus, Italia «circondata» dai contagi: Francia, Spagna e il caso dei Balcani (Di lunedì 10 agosto 2020) Porte chiuse per chi arriva da Serbia e Montenegro,restrizioni e limiti applicati a Bulgaria e Romania Leggi su corriere

fanpage : 'Con 700 focolai, 'l’Italia rischia una seconda ondata ancor prima dell’autunno' #COVID19 - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia nelle ultime 24 ore 463 nuovi casi e due vittime - fanpage : ?? In aumento i casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi focolai - fseviareggio : RT @iltirreno: In migliaia si sono candidati per testare lo studio dello Spallanzani. Il direttore del centro: «E’ il grande cuore degli it… - _mary1503_ : Coronavirus, più nuovi casi in Sicilia che in Lombardia: 32 contagi in 24 ore, impennata di ricoveri. Calo in Ital… -