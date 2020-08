Coronavirus, Italia «circondata» dai contagi: Francia, Spagna e il caso dei Balcani (Di lunedì 10 agosto 2020) Porte chiuse per chi arriva da Serbia e Montenegro,restrizioni e limiti applicati a Bulgaria e Romania Leggi su corriere

fanpage : 'Con 700 focolai, 'l’Italia rischia una seconda ondata ancor prima dell’autunno' #COVID19 - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia nelle ultime 24 ore 463 nuovi casi e due vittime - Agenzia_Ansa : Calano i contagi per #coronavirus in Italia ma è allarme per i focolai di rientro dalle vacanze #ANSA - GiorgiaDM_94 : RT @Tg1Raiofficial: Nuovo aumento dei contagi da #Coronavirus, ieri in #Italia i positivi sono stati 463. Scende l'età media, diversi i cas… - paoloigna1 : Naturale che succeda #covid19 -