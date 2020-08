Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 10 agosto: morti, contagi, guariti (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, lunedì 10 agosto 2020. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia sono 13.368 (+105 rispetto ieri). Nelle ultime 24 ore si sono registrati 259 nuovi casi, portando così il totale dei contagi da inizio pandemia a quota 250.825. Tra ieri e oggi si segnalano 4 morti: il totale delle vittime in Italia sale quindi a 35.209. I guariti sono 13.368 (+150 rispetto a ieri). Secondo il bollettino di oggi sul Coronavirus in ... Leggi su tpi

