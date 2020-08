Coronavirus in Toscana: 8 contagi, oggi 10 agosto. Quasi tutti giovani. Il racconto dei «reduci» da Corfù (Di lunedì 10 agosto 2020) oggi, 10 agosto, sono stati registrati 8 nuovi contagiati (7 identificati in corso di tracciamento e 1 da attività di screening). Con età media di 27 anni. Il problema sono i giovani che tornano dalle vacanze all'estero. Alcuni giovani di Arezzo hanno rivelato che a Corfù solo loro indossavano la macherine. Così se la sono tolta. Prendendosi il Covid Leggi su firenzepost

