Coronavirus in Italia: il bollettino delle ultime 24 ore (Di lunedì 10 agosto 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 10 agosto I dati del 10 agosto risentono ancora dei focolai registrati soprattutto tra i giovani e tra le persone di ritorno dalle vacanze. La curva ritorna ad abbassarsi in Italia. Sono 259 i contagi registrati in un giorno con Lazio (+38), Emilia-Romagna (+39) e Sicilia (+32) sul podio quotidiano. Zero cpositivi in Basilicata, Molise e Friuli-Venezia Giulia. In ... Leggi su newsmondo

