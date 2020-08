Coronavirus, in India oltre 62mila nuovi casi (Di lunedì 10 agosto 2020) Nuova Delhi, 10 ago. (Adnkronos) - Il Ministero della Salute di Nuova Delhi ha dato notizia oggi di 62.064 nuovi casi di contagio da Coronavirus e di 1007 ulteriori decessi a causa del Covid-19, dati che - ha messo in guardia - rischiano di peggiorare nel corso del prossimo mese, quando verranno eseguiti test su larga scala. Con gli ultimi casi, l'India, terzo Paese per numero di infezioni dopo Stati Uniti e Brasile, conta 2.215.074 casi positivi e ha registrato 44.386 decessi, il quinto bilancio più grave al mondo come numero di vittime. Leggi su liberoquotidiano

