Coronavirus in Campania, i dati del 9 agosto: 14 nuovi positivi e un decesso (Di lunedì 10 agosto 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 9 agosto dell'unità di Crisi regionale riporta 14 nuovi positivi su 741 tamponi effettuati. Quattordici persone positive al Covid-19, un decesso e 3 guariti nelle ultime 24 ore in Campania. A comunicarlo l'Unità di crisi della Regione. I contagi, da inizio epidemia, salgono a 5.091 mentre i decessi …

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania Coronavirus Campania, De Luca: indispensabili controlli, altrimenti frontiere chiuse. LIVE Sky Tg24 Coronavirus in Italia, il bollettino del 10 agosto: 250.825 casi positivi e 35.209 morti

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 250.825 persone (+259, +0,1%; ieri +463) hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste 35.209 sono decedute (+4 nelle ultime 24 ore; ieri ...

Covid-19, 14 positivi in Campania. De Luca: ‘Piu controlli per chi torna dall’ estero’

E’ quanto sostiene il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “Sono indispensabili il controllo della temperatura corporea ma anche test sierologici, e una stretta rigorosa sui controlli, ...

