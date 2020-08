Coronavirus, in Campania 14 positivi, un decesso e 3 guariti (Di lunedì 10 agosto 2020) Quattordici persone positive al Covid-19, un decesso e 3 guariti nelle ultime 24 ore in Campania. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione. I contagi, da inizio epidemia, salgono a 5.091 mentre i decessi salgono a 439. I tamponi eseguiti in totale 350.363, di cui 741 effettuati nella giornata di ieri. I guariti sono in tutto 4.254. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

Coronavirus Campania, De Luca: indispensabili controlli, altrimenti frontiere chiuse. LIVE Sky Tg24 Coronavirus, focolai in Italia: quali sono le Regioni con più nuovi positivi

Domenica 9 agosto si sono registrati 463 nuovi contagi. Rispetto alle 24 ore precedenti la Lombardia ne ha messi a referto 71, confermandosi la Regione con più nuovi positivi. Incalza però l’Emilia-Ro ...

Carceri, Antigone: si attenua l’effetto delle misure per contrastare il coronavirus tra i detenuti

Si attenua l’effetto delle misure per contrastare il Covid-19 nelle carceri. È quanto emerge dal rapporto di metà anno dell’Associazione Antigone dal titolo “Il carcere alla prova della fase 2” presen ...

