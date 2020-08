Coronavirus, il medico del Gimnasia avvisa Maradona: “Soggetto a rischio, ho un consiglio per lui…” (Di lunedì 10 agosto 2020) Un vero a proprio avvertimento.Nella giornata di ieri la notizia: la sorella di Diego Armando Maradona è risultata positiva al Coronavirus. La donna sta bene, è asintomatica e si trova attualmente in isolamento in Argentina. Tuttavia, il Pibe de Oro sarebbe stato messo in sicurezza, con il responsabile sanitario del Gimnasia La Plata, Pablo Del Compare, che ha consigliato al tecnico di non recarsi in via precauzionale al campo di allenamento."Maradona non ha ancora fatto il tampone. Sicuramente martedì può farlo. Stiamo parlando con il suo medico personale. Il mio consiglio è che in questa prima fase, Maradona non vada ad allenarsi. Come soggetto, rientra nel gruppo a rischio. Ha molti fattori che possono ... Leggi su mediagol

Coronavirus: anche i medici di base potranno richiedere il tampone BresciaToday Sant'Antonio Abate - Coronavirus, c'è un nuovo caso in città

Nuovo caso di positività al Covid-19 a Sant’Antonio Abate. A darne notizia è stata la sindaca Ilaria Abagnale. In città sono 15 i cittadini contagiati. Di questi 13 sono guariti ed uno è deceduto. Una ...

Grey’s Anatomy 17: tutte le anticipazioni sugli episodi dedicati al Coronavirus

Tutte le news e le anticipazioni sui nuovi episodi della stagione 17 di Grey’s Anatomy che saranno dedicati al periodo del Coronavirus. Pochi giorni fa, la produzione di Grey’s Anatomy ha reso noto al ...

