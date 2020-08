Coronavirus, il bollettino: in Italia 259 nuovi casi (-204 rispetto a ieri) e 4 morti. Emilia e Lazio le regioni con più contagi (Di lunedì 10 agosto 2020) Coronavirus, il bollettino del 10 agosto. In Italia sono stati registrati 259 nuovi casi, dato in calo rispetto a ieri (-204). Il totale da inizio emergenza è di 250.825... Leggi su ilmattino

