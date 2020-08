Coronavirus, il bollettino del 10 agosto: in Toscana otto nuovi casi. Età media 27 anni (Di lunedì 10 agosto 2020) Tutti i dati saranno visibili dalle ore 18.30 sul sito dell'Agenzia Regionale di Sanità a questo indirizzo: www.ars.Toscana.it/covid19 Leggi su lanazione

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi di oggi 10 agosto Sky Sport Ventisei nuovi casi di Covid-19: scoperti dopo le vacanze in Grecia e a Malta

La settimana clou dell'estate inizia con un bollettino epidemiologico che conferma la recente tendenza verso una risalita dei contagi. Giusto per fare un paragone: il numero dei tamponi risultati ...

Tornano dalla vacanza in Grecia con il covid: sono 4 diciannovenni salentini, paura per i contatti

SALENTO – Ci sono altri 4 ragazzi della provincia di Lecce positivi ai tamponi: sono tornati da una vacanza in Grecia ieri sera e hanno scoperto di avere il covid. La comitiva di viaggiatori era forma ...

