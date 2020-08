Coronavirus, il bollettino del 10 agosto: in Sicilia continua l'impennata con altri 32 casi. Aumentano anche i ricoveri (Di lunedì 10 agosto 2020) Ancora un boom di contagi da Coronavirus in Sicilia: in sole 24 ore altri 32 tamponi positivi . Situazione che si fa sempre più preoccupante vista anche la crescita dei ricoveri: 45 in regime ordinario... Leggi su feedpress.me

