Coronavirus, il bollettino del 10 agosto: cinque nuovi positivi in Umbria (Di lunedì 10 agosto 2020) cinque nuovi positivi al Coronavirus in Umbria nelle ultime 24 ore. Secondo il bollettino della Protezione Civile e della Regione Umbria aggiornato al 10 agosto sono 59 gli attualmente positivi al ... Leggi su perugiatoday

