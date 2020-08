Coronavirus, il bollettino con i dati di oggi 10 agosto (Di lunedì 10 agosto 2020) I dati aggiornati della Protezione Civile di oggi 10 agosto 2020 sull’andamento del contagio da Coronavirus nel nostro Paese Coronavirus: la protezione civile, come di consueto, ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. oggi si registrano 259 nuovi positivi al virus che portano il totale da inizio epidemia a quota 250.825. Gli attualmente positivi al virus aumentano di ben 105 unità per un totale di 13.368. I guariti di oggi sono invece 150, per un totale di 202.248. Purtroppo, si registrano anche altre 4 nuove morti che portano il totale dei decessi a 35.209. I tamponi analizzati nella giornata odierna sono stati 26.432 per un totale da inizio epidemia di 7.276.276 ... Leggi su zon

SkyTG24 : Coronavirus in #Italia: 5 ragazzi salentini positivi dopo una vacanza in Grecia. Gli aggiornamenti in diretta ?? - SkyTG24 : Coronavirus Italia, ultime news: decessi ai minimi ma preoccupa il contagio tra i giovani - ilriformista : Bollettino #Coronavirus, contagi in calo ‘grazie’ ai tamponi dimezzati: quattro i decessi - LazioIn : Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi - corrierece : Coronavirus. Contagi in #Campania: il bollettino aggiornato - #BollettinoContagi #Conronavirus -… -