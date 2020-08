Coronavirus, i nuovi focolai in Italia e nel mondo (Di lunedì 10 agosto 2020) L'andamento dell'epidemia di Coronavirus segue da giorni alti e bassi. Qua e là, sia in Italia che nel mondo, si accendono nuovi focolai. Secondo i dati del ministero della Salute al 9 agosto si registravano 463 nuovi casi per un totale di contagiati di 250.566 (decessi dall'inizio dell'epidemia 35.205). L'andamento viene determinato dal rapporto tra tamponi e positivi che il 9 agosto ha superato l'1%, mentre il giorno precedente era di 7 su mille. I contagi in Italia La Lombardia continua ad essere la regione dove si manifesta il numero maggiore di contagi (71) davanti all'Emilia-Romagna (69) e alla Toscana (61) che ha fatto un balzo in avanti con la scoperta di un focolaio nella zona di Massa Carrara. I contagiati stanno bene e sono ... Leggi su gqitalia

Corriere : Nuovi focolai sono stati provocati dal ritorno di gruppi di ragazzi dalle vacanze all’estero, Grecia, Albania e anc… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia nelle ultime 24 ore 463 nuovi casi e due vittime - fanpage : ?? In aumento i casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi focolai - BeliceIt : Coronavirus in Sicilia, 29 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore. DIRETTA – Sky Tg24 - Twittau1 : RT @azangrillo: Anche Prof. #Remuzzi riporta quello che osserviamo al San Raffaele: 'I nuovi positivi hanno bassa carica virale e sono per… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovi Coronavirus in Italia, dove sono i nuovi focolai e come si sono formati Corriere della Sera Parma, due nuovi contagi, 69 in regione. Un decesso (a Bologna)

Gli ultimi dati sul coronavirus in Emilia-Romagna parlano di 69 nuovi casi positivi, di cui 43 asintomatici da screening regionali e attività di contact tracing. Un solo decesso (nel Bolognese). A Par ...

Mercedes: ecco i nodi del contratto di Hamilton

Ola Kallenius vuole chiudere il nuovo contratto con Hamilton, ma Leiwis non è intenzionato ad accettare un anno di accordo più delle opzioni. Non sono i soldi a ritardare la firma, ma la durata del ma ...

Gli ultimi dati sul coronavirus in Emilia-Romagna parlano di 69 nuovi casi positivi, di cui 43 asintomatici da screening regionali e attività di contact tracing. Un solo decesso (nel Bolognese). A Par ...Ola Kallenius vuole chiudere il nuovo contratto con Hamilton, ma Leiwis non è intenzionato ad accettare un anno di accordo più delle opzioni. Non sono i soldi a ritardare la firma, ma la durata del ma ...