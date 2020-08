Coronavirus, famoso presentatore ha intascato bonus di 600 euro (Di lunedì 10 agosto 2020) Nonostante si continui ancora a parlare del Coronavirus e dell’emergenza sanitaria ancora in atto, emergono nuovi scandali. Soprattutto per personaggi noti della politica dello spettacolo che hanno riscosso il bonus dei 600 euro. Scandali inaspettati Al fine di tamponare l’economia italiana in seguito agli effetti del Coronavirus, il governo, attraverso il decreto Cura Italia, aveva … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus famoso Coronavirus, famoso presentatore ha intascato bonus di 600 euro MeteoWeek Antonio Banderas annuncia di essere positivo al Covid-19 nel giorno del suo 60esimo compleanno

Sui social Banderas ha però annunciato di festeggiare il suo sessantesimo compleanno in quarantena dopo essere risultato positivo al Covid-19. Banderas ha reso nota ... il pubblico sin dal suo primo ...

Coronavirus, positivo Antonio Banderas: l’annuncio sui social

Antonio Banderas è risultato positivo al coronavirus. L’attore spagnolo lo ha annunciato su twitter, con un post in occasione del suo compleanno Compleanno amaro per Antonio Banderas, la stella di Ho ...

