Coronavirus: estate senza flirt né baci, consigliano gli esperti. E il pericolo sono le vacanze all’estero (Di lunedì 10 agosto 2020) Un’estate senza flirt, storielle da spiaggia né baci. Queste le raccomandazioni del virologo Andrea Crisanti per evitare il rischio di diffondere nuovamente il Coronavirus. Dopo mesi di chiusura in casa siamo in tanti a non vedere l’ora di sdraiarci in spiaggia e goderci una vacanza. Se fino a qualche settimana fa pensavamo di esserci … L'articolo Coronavirus: estate senza flirt né baci, consigliano gli esperti. E il pericolo sono le vacanze all’estero proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

LECCE - Ventisei nuovi casi confermati di positività al Covid, sei pazienti in più ricoverati rispetto al dato di ieri (31), nessun decesso. La settimana clou dell'estate inizia con un bollettino epid ...

L'annuncio di Conte: "Il vaccino per il Coronavirus non deve essere obbligatorio" Per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il vaccino per il Coronavirus non dovrà essere obbligatorio: "Non rit ...

