Coronavirus, Ecdc: "La riapertura delle scuole non aumenta i contagi" (Di lunedì 10 agosto 2020) La riapertura delle scuole non è mai stata associate finora ad un aumento della trasmissione del virus Sars-Cov―2. Lo scrive il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie (Ecdc) in un documento dedicato alle riaperture scolastiche, che in diverse parti d’Europa sono imminenti.“Ci sono evidenze pubblicate contrastanti sull’impatto della chiusura e della riapertura delle scuole sulla trasmissione comunitaria - scrivono gli esperti europei -, anche se le evidenze dal contact tracing nelle scuole e dati osservazionali da diversi paesi europei suggeriscono che la riapertura non è associata con un aumento significativo”.Il documento sottolinea come in generale la prevalenza del ... Leggi su huffingtonpost

