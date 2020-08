Coronavirus e vaccino antinfluenzale: il Tar del Lazio conferma l’obbligo (Di lunedì 10 agosto 2020) “Con un provvedimento pubblicato poco fa il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensione cautelare dell’ordinanza della Regione Lazio che rende obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale ad anziani ed operatori sanitari“. Ad annunciarlo è l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. Il Tar, spiega, “ha riconosciuto che l’ordinanza impugnata risulta sostanzialmente coerente con l’avviso espresso dal Comitato tecnico scientifico e ha carattere organizzativo e preventivo ed è di sicura pertinenza dell’amministrazione regionale e non si presenta, allo stato, come direttamente lesiva della posizione del ricorrente (un medico)“. “Per noi – conclude l’assessore – l’unico obiettivo è di carattere ... Leggi su meteoweb.eu

