Coronavirus, drastico calo dei nuovi contagi: il bollettino (Di lunedì 10 agosto 2020) Dopo giorni convulsi in cui continuano ad emergere nuovi focolai, per lo più dovuti a contagi di ritorno dalle vacanze, i dati sul Coronavirus in Italia subiscono una decisa frenata rispetto ai giorni precedenti. Restano alti i nuovi casi, ma per oggi la temuta ondata sembra arrestata: resta vicino allo 0 anche il numero dei decessi. Coronavirus, il bollettino del 10 agosto Dai dati forniti dal Ministero della Salute, emergono confortanti numeri se paragonati a quelli dei giorni scorsi. Venerdì si era infatti tornati sopra quota 500 contagi, rimasti alti anche ieri con 463 nuovi casi. Invece, il 10 agosto 2020 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia sono 259: quasi la metà ... Leggi su thesocialpost

Sale in maniera considerevole il numero di positivi under 18 positivi al coronavirus: negli ultimi trenta giorni la percentuale è schizzata fino al 13,2%, a fronte di un 2,3% di giugno. (Foto di Maja ...

Leonardo, paura a Nola e Pomigliano: c’è un grosso taglio del budget. Posti a rischio

Sigle sindacali in allerta sulla Leonardo di Nola e Pomigliano: «La pandemia Covid-19 purtroppo inizia a far emergere i suoi effetti negativi anche sulle economie dei settori; in particolare l’aerotra ...

