Coronavirus, da oggi mascherine obbligatorie all'aperto a Parigi (Di lunedì 10 agosto 2020) Da oggi, indossare una mascherina all'aperto è obbligatorio in alcune zone di Parigi , così come nei dipartimenti della capitale francese Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne e Val-d 'Oise. ... Leggi su tgcom24.mediaset

SkyTG24 : #Covid19 I dati di oggi ?? 463 nuovi casi ?? 2 decessi - repubblica : ?? Coronavirus, il bollettino di oggi 9 agosto: 463 nuovi contagi e due morti - fattoquotidiano : CORONAVIRUS: I DATI DI OGGI Contagi di nuovo in aumento rispetto ai 347 di ieri [LEGGI] - romasulweb : Coronavirus: a Roma 31 nuovi casi, altri sette nel resto della regione Lazio - 65_giuliano : RT @ultimenotizie: Il Ministero della Salute di Nuova Delhi ha dato notizia oggi di 62.064 nuovi casi di contagio da #coronavirus e di 1007… -