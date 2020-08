Coronavirus, continua a crescere il numero di contagi tra i giovani: nel Lazio due nuovi positivi di ritorno da Ibiza (Di lunedì 10 agosto 2020) commenta Nella lotta al Coronavirus, cresce l'attenzione nei confronti dei più giovani. Secondo un rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, l'età media dei positivi si è abbassata a 38 anni negli ... Leggi su tgcom24.mediaset

DPCgov : ????????#3agosto È tutto pronto per la missione in Azerbaigian! L’Italia continua a dimostrare il proprio aiuto ai Paes… - DPCgov : ???? ???? #2agosto È partito con volo @GDF un team sanitario per la #Serbia. Continua l’impegno dell’Italia per aiutare… -