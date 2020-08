Coronavirus, Conte: “Verbali mai stati secretati, pubblicheremo tutto. Non abbiamo niente da nascondere” (Di lunedì 10 agosto 2020) “Verbali riservati non significa secretati, io non ho posto nessun segreto di Stato, a distanza di un po’ di tempo è giusto che vengano divulgati, è giusto che si facciano tutte le valutazioni possibili e immaginabili e insieme a tutto il governo consentiremo la pubblicazione di tutto, non abbiamo nulla da nascondere”. Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite de “La Piazza”, l’evento organizzato dal quotidiano online Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. (Courtesy Affaritaliani.it) L'articolo Coronavirus, Conte: “Verbali mai stati secretati, pubblicheremo tutto. Non abbiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano

