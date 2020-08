Coronavirus, cinque 19enni salentini positivi dopo una vacanza in Grecia con altri amici (Di lunedì 10 agosto 2020) cinque ragazzi salentini di 19 anni sono risultati positivi al Coronavirus al ritorno da una vacanza in Grecia insieme ad altri amici. Su Facebook il sindaco di Muro Leccese, Antonio Lorenzo Donno, ha spiegato che “i ragazzi non contagiati comunque sono stati messi in quarantena, come anche tutti i familiari dei contagiati, nonché le persone che, eventualmente, sono state in contatto”. Quattro giovani sono appunto di Muro Leccese, il quinto ragazzo è di Squinzano. Sono state avviate tutte le procedure necessarie, coordinate dalla Asl di Lecce, per individuare i contatti stretti che i cinque positivi hanno avuto. In mattinata il primo cittadino ha convocato una riunione urgente del Centro ... Leggi su ilfattoquotidiano

