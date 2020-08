Coronavirus, calano i nuovi contagi: sono 259. Ma sono stati effettuati 11mila tamponi in meno (26mila). Altre 4 vittime (Di lunedì 10 agosto 2020) Tornano a scendere i nuovi contagi di Coronavirus in Italia, in un periodo in cui l’andamento dei dati si mostra altalenante, con aumenti e decrescite nell’arco di pochi giorni. sono 259 i nuovi positivi al Covid, secondo i dati forniti dal ministero della Salute, più di 200 in meno rispetto al dato di domenica, quando se ne erano registrati 463. Un numero che porta il totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia a 250.825. sono tre le Regioni che non hanno registrato nuovi casi nell’ultima giornata: si tratta di Molise, Basilicata e Friuli-Venezia Giulia. Numeri, questi, dovuti anche a un consistente calo dei tamponi che ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : Calano i contagi per #coronavirus in Italia ma è allarme per i focolai di rientro dalle vacanze #ANSA - RegLombardia : #LNews aumentano guariti e dimessi (+29), calano i ricoveri (stabili quelle in terapia intensiva, diminuiscono di 7… - RegLombardia : #LNews nessun decesso, aumentano ‘Guariti e dimessi’ (+72), calano i ricoveri. A Como, Lecco, Sondrio e Varese si r… - _DAGOSPIA_ : CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO: CALANO I NUOVI CONTAGI, MA SONO STATI FATTI MENO TAMPONI - EmilianoVerga : RT @RegLombardia: #LNews nessun decesso, aumentano ‘Guariti e dimessi’ (+72), calano i ricoveri. A Como, Lecco, Sondrio e Varese si registr… -