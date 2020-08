Coronavirus, Bolsonaro shock: “Migliaia di morti a causa per confinamento” (Di lunedì 10 agosto 2020) Cresce la paura Coronavirus in Brasile, con Bolsonaro che rilascia forti dichiarazioni. Per il presidente molte morti sono causate dal confinamento in casa. Continua ad essere un problema serio il Coronavirus in Brasile, con il presidente Bolsonaro che spesso perde di mano la situazione d’emergenza. Infatti ad oggi il Brasile è il secondo paese più … L'articolo Coronavirus, Bolsonaro shock: “Migliaia di morti a causa per confinamento” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

