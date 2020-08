Coronavirus, Bolsonaro: "Migliaia di morti per il confinamento" (Di lunedì 10 agosto 2020) Rio de Janeiro, 10 ago. (Adnkronos/Europa Press/Dpa) - Le misure di confinamento potrebbero essere responsabili di Migliaia di morti avvenute durante la crisi pandemica. A sostenerlo, dopo che il Brasile ha superato la soglia dei 100mila morti da Covid-19, è stato il presidente Jair Bolsonaro. Da sempre contrario alle misure restrittive come misura anti-Covid-19, Bolsonaro ha citato un articolo del britannico 'Daily Mail', secondo cui il confinamento sarebbe all'origine della morte di due persone su tre nel Regno Unito. "In Brasile, senza che ci siano cifre ufficiali, le cose non sarebbero molto diverse", ha scritto su Facebook. L'articolo fa riferimento ai dati del ministero della Salute di Londra, secondo cui circa 16mila persone sono morte tra metà ... Leggi su iltempo

LegaSalvini : MICHELE VALENSISE, L'EX AMBASCIATORE CONTRO BOLSONARIO: 'I MORTI SONO COLPA SUA'. SALVINI: 'VERGOGNA, CHIEDA SCUSA' - StreetNews24 : Il presidente brasiliano ha citato un articolo del 'Daily Mail', secondo il quale il confinamento sarebbe all'origi… - zazoomblog : Coronavirus Bolsonaro: “Migliaia di morti causati dalle misure di confinamento durante la pandemia” - #Coronavirus… - Adnkronos : #Coronavirus, #Bolsonaro: 'Migliaia di morti per il #confinamento' - demian_yexil : RT @dukana2: #Covid19 ?#Brasile del porco fossile #Bolsonaro supera 100mila morti. #Norvegia, atterrano un minuto dopo la mezzanotte dalla… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bolsonaro Coronavirus, Bolsonaro: "Migliaia di morti per il confinamento" Adnkronos Coronavirus, Bolsonaro: “Migliaia di morti per il confinamento”

Rio de Janeiro, 10 ago. (Adnkronos/Europa Press/Dpa) – Le misure di confinamento potrebbero essere responsabili di migliaia di morti avvenute durante la crisi pandemica. A sostenerlo, dopo che il Bras ...

L'antivirus senza strategia globale

D’accordo. Durante la fase più acuta dell’emergenza, sotto i bombardamenti del Covid, era prevedibile che i diversi paesi reagissero in ordine sparso. Il disastro cinese sottovalutato – anche per colp ...

Rio de Janeiro, 10 ago. (Adnkronos/Europa Press/Dpa) – Le misure di confinamento potrebbero essere responsabili di migliaia di morti avvenute durante la crisi pandemica. A sostenerlo, dopo che il Bras ...D’accordo. Durante la fase più acuta dell’emergenza, sotto i bombardamenti del Covid, era prevedibile che i diversi paesi reagissero in ordine sparso. Il disastro cinese sottovalutato – anche per colp ...