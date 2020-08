Coronavirus, bollettino 10 agosto: 4 morti (totale 35.209), 13.368 positivi, 202.248 guariti (Di lunedì 10 agosto 2020) bollettino del 10 agosto del ministero della salute. Sono quattro le persone morte con Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 35.209 vittime da inizio emergenza, mentre sale a 13.368 il totale delle persone attualmente positive Leggi su firenzepost

